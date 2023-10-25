Москва, 25 октября, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Белорусские клубы не нужны Российской премьер-лиге (РПЛ), поскольку у каждой страны должен быть свой чемпионат. Об этом 25 октября заявил бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Алексей Филиппов/ РИА Новости Александр Мостовой

«Нам не нужны белорусские клубы в РПЛ, это же другая страна. У нас свои клубы нужно поднимать, они пропадают. Этим мы сами себе противоречим, это нелогично. В футболе такого нет, в других странах такого нет. У каждой страны должен быть свой чемпионат», — приводит слова Мостового «РИА Новости».

Как ранее сообщало ИА Регнум, министр спорта России Олег Матыцин предложил включить команды из Белоруссии в состав участников российских профессиональных лиг по практически всем командным видам спорта.

Он отметил, что уже есть определённый опыт, чтобы сделать такое расширение. Вопрос с нормативным обеспечением Москва решит. Матыцин подчеркнул, что важнее всего определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес. Глава Минспорта добавил, что Минск прорабатывает список команд, которые можно будет включить в чемпионаты России.