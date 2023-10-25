Мадрид, 25 октября, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Скифские «древности», изъятые в Испании у украинцев, не могут быть подлинными сокровищами, сообщили 25 октября обозреватели американской газеты The New York Times

РИА Новости

Издание рассказывает, что испанская полиция конфисковала золотые монеты, предположительно, принадлежавшие греко-скифским артефактам, возраст которых оценивался между IV и VIII веками до нашей эры. Правоохранители также арестовали людей, которые пытались эти монеты продать. Монеты, предположительно, были украдены с Украины в 2016 году и незаконно вывезены в Мадрид. Представители полиции опубликовали фотографии и видео украденных древностей, заявив, что их стоимость может составлять около 64 млн долларов.

Однако специалисты в данной области не столь уверены в их ценности, сказано в публикации. Два эксперта по греко-скифским артефактам заявили в интервью изданию, что изъятые предметы, скорее всего, являются современными имитациями тех, которые были изготовлены древними греками для скифских кочевников IV века до нашей эры, проживавших на территориях нынешней Украины и юга России.

Как передавало ИА Регнум, в МИД РФ ранее заявили, что Россия не оставит без адекватной реакции решение суда в Нидерландах по скифскому золоту, и добавили, что эта коллекция всегда являлась частью культурного наследия Крыма и никакие решения ангажированных судов не могут отменить этот факт. Ранее Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.