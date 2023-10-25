Москва, 25 октября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В России хотят исключить возможность увольнения работника за однократное отсутствие на рабочем месте более четырёх часов, сообщила 25 октября «Газета.Ru».

Иван Шилов ИА Регнум

Как сказано в публикации, соответствующий законопроект об изменениях в Трудовой кодекс в ближайшее время внесёт в Госдуму фракция ЛДПР. По мнению авторов, такой «прогул» зачастую имеет объективные причины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что увольнение работника за длительное отсутствие на работе в течение одного рабочего дня, если нет иных дисциплинарных взысканий и нарушений трудовой дисциплины со стороны работника, может квалифицироваться как чрезмерно строгое последствие.

Авторы инициативы отметили, что судебная практика в случае с опозданиями во многом смещает акцент на интересы работника и суды нередко встают на его защиту при возникновении спорных ситуаций по данному поводу.

«При этом в случае, если работник ведёт себя недобросовестно, регулярно нарушает трудовую дисциплину, то у работодателя имеется возможность расторгнуть трудовой договор с ним по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей при наличии у него дисциплинарного взыскания», — сказано в пояснительной записке.

ЛДПР предлагает расширить содержание понятия «прогул» — чтобы им считались не четыре часа, а целый рабочий день или смена. Депутаты подчёркивают, что лексическое значение слова «прогул» означает именно неявку, пропуск. Отсутствие на работе более четырёх часов или существенное опоздание таким пропуском считаться не должны, если работник прибыл на работу в течение рабочего дня или смены и приступил к выполнению своей трудовой функции.

В ряде регионов, уточнили авторы законопроекта, в случае возникновения неожиданных погодных условий, которые приводят к ограничению движения транспорта, суды исключают вину работника в опоздании даже на длительный срок, так как задержка вызвана объективными причинами.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов внесли в Госдуму проект закона о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента его гибели.

Документом уточняется, что данная мера поддержки распространяется на не вступивших в повторный брак вдов ветеранов боевых действий.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября в России выходным днём для родителей школьников. Соответствующим законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс России. По мнению Гусева, работников, воспитывающих детей школьного возраста, нужно освобождать от работы в День знаний с сохранением места работы и среднего заработка.