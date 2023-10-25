Минск, 25 октября, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Минске с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба МИД России в Telegram-канале.

МИД России Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Минске с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником

«В Минске состоялась встреча Сергея Викторовича Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Фёдоровичем Алейником», — говорится в сообщении.

Лавров прибыл в Минск для участия в международной конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», которая откроется 26 октября.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Москве прошёл саммит лидеров стран Евразийского экономического союза. Главы государств разговаривали друг с другом откровенно по многим темам, заявил, подводя итоги встречи, президент России Владимир Путин. По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, заявил, что странам ЕАЭС под силу создать один из полновесных и ответственных центров принятия решений нового многополярного мира. Он убеждён, что совместными усилиями странам-участницам ЕАЭС в полной мере удастся реализовать потенциал союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре.