Москва, 25 октября, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Самолёты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет. Об этом 25 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Отмечается, что Ту-95МС привлекались к тренировке сил стратегического сдерживания. Они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

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Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны опубликовало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке, а также пуска ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.

Под руководством президента России Владимира Путина 25 октября была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Глава государства заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова о тренировке сил стратегического сдерживания.