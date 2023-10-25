Москва, 25 октября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Под руководством главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания, сообщили 25 октября в Кремле. Поставленные в ходе тренировки задачи были выполнены в полном объёме.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу (посередине)

В ходе тренировки были выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева». Также к учениям привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС — они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Условия возможного применения ядерного оружия с российской стороны изложены в доктринных документах, а государственная политика страны в области ядерного сдерживания носит только оборонительный характер, подчёркивали ранее в Кремле и Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 октября комиссия при Конгрессе США опубликовала доклад с призывом укрепить обороноспособность страны. Согласно документу, США должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем, а потому Вашингтону необходимо укреплять свои альянсы и увеличивать программы модернизации ядерных и неядерных вооружений.

США пытаются подготовить для себя сценарии с учётом перехода противостояний с Россией и Китаем на новый, более серьёзный уровень, но они берут на себя слишком много, потому что не справятся с конфликтами сразу с двумя такими державами, отметил в беседе с ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

США мечтают победить Россию, но не могут допустить прямого столкновения НАТО с Москвой, поскольку понимают, что это перерастёт в ядерную мировую войну, несущую за собой разрушение во всех частях света, отметил ранее в беседе с ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв. Так он прокомментировал высказывания посла России в США Анатолия Антонова, заявившего, что Вашингтон продолжает подталкивать НАТО к прямому столкновению с Россией, не прекращая поставлять оружие Украине.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер призвал США пересмотреть свою ядерную политику. По его мнению, если бы возобновилась гонка вооружений, США бы проиграли её, поскольку в этой сфере Россия ушла далеко вперёд. Он подчеркнул, что Москва уже модернизировала свои ядерные силы и начала бы ​​гонку с непреодолимым преимуществом в системах доставки ядерного оружия.