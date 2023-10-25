Вашингтон, 25 октября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп выразил поддержку конгрессмену Майку Джонсону в качестве кандидата на должность спикера палаты представителей и заявил, что тот будет «фантастическим» спикером. Об этом американский экс-президент сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Майк Джонсон отлично справится. Он популярен, умён, остёр. Он будет фантастическим спикером… Я полагаю, что это случится», — заявил Трамп.

Ранее 45-й президент США сообщил, что не сможет кого-либо открыто поддержать в гонке за кресло спикера палаты представителей.

«Я не собираюсь давать своего твёрдого одобрения в этой гонке кому-то, потому что я никогда не смогу пойти против кого-либо из этих прекрасных и очень талантливых людей, все из которых поддерживали меня и умом, и духом с самого начала нашей великой победы в 2016 году», — написал Трамп в Truth Social.

Как передавало ИА Регнум, большая часть конгрессменов-республиканцев по итогам прошедшего вечером 24 октября закрытого голосования поддержали кандидатуру Майка Джонсона на пост спикера палаты представителей Конгресса США. За 51-летнего бывшего радиоведущего Джонсона проголосовали 128 однопартийцев, для избрания спикером ему нужно одержать победу при голосовании в палате представителей полного состава. Чтобы получить необходимые 217 голосов, он должен преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев, которые «держат» нижнюю палату Конгресса.