Москва, 25 октября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поддержал предложения врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова, касающиеся передачи информации и усиления ответственности за ряд нарушений.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«По поводу предложения Руслана Валентиновича, связанного с передачей информации и так далее, усилением ответственности за ряд нарушений, о которых он сказал… Хорошо, так и сделаем. Руслан Валентинович, предложения ваши принимаются, ещё раз с праздником», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин поздравил работников ФТС с Днём таможенника. В тексте поздравления отмечается, что за минувшие годы Федеральная таможенная служба существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы. В настоящее время ФТС является современным, эффективным ведомством, которое твёрдо стоит на защите национальных интересов государства, уточнил глава государства. Он подчеркнул, что лучших представителей таможенных органов неизменно отличают высокие профессиональные качества, личная порядочность, верность долгу. Российский лидер пожелал работникам таможенной службы успехов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Федеральная таможенная служба обеспечивает экономическую безопасность и защиту национальных интересов России. Он добавил, что ФТС прошла большой путь становления и продолжает динамично развиваться.