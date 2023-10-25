Москва, 25 октября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. К тренировке стратегических ядерных сил привлечены подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН «Ярс», атомная подводная лодка Северного флота «Тула» и два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС, сообщил 25 октября глава Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Владимир Путин и глава Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов

Как уточнил в свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», ВС России отработают нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

В ходе тренировки, добавили в пресс-службе Кремля, состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. В частности, с государственного испытательного космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Кроме того, из акватории Баренцева моря выполнен пуск баллистической ракеты «Синева», а также Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября под руководством президента России Владимира Путина была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. При тренировке сил стратегического сдерживания проверен уровень подготовки органов военного управления.