Москва, 25 октября, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Киевский вокзал Москвы после проведения проверки в здании вновь полностью открыт для пассажиров, сообщили в Московской железной дороге вечером 25 октября.

Светлана Шевченко/РИА Новости

«В 17:55 Киевский вокзал полностью открыт для пассажиров», — сказано в сообщении в Telegram-канале МЖД.

Причиной эвакуации пассажиров Киевского вокзала в Москве и временного закрытия здания вокзала стало анонимное сообщение об угрозе взрыва, поступившее, по предварительным данным, с территории Украины, сообщили ранее 25 октября в оперативных службах.

«Поступило сообщение от неизвестного о том, что существует угроза взрыва на Киевском вокзале. В связи с этим в целях безопасности было принято решение провести эвакуацию. В настоящее время проводится проверка здания вокзала и близлежащей территории на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ», — сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум ранее, днём 25 октября здание Киевского вокзала было временно закрыто, а пассажиры — эвакуированы. Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку, сообщали в Московской железной дороге. На движение поездов ситуация не повлияла, поскольку доступ на платформы вокзала через автомобильную парковку оставался открытым, отмечали в МЖД.

Позднее для доступа пассажиров были открыты все подъезды вокзала, кроме первого, где продолжалась проверка. В общей сложности ограничения действовали около полутора часов.

Об эвакуации сотрудников и посетителей Киевского вокзала объявляли также в ночь на 3 сентября. Эвакуация проводилась из-за поступившего сообщения о минировании. Экстренные службы проверили здание на наличие опасных предметов, после чего работа вокзала возобновилась в обычном режиме.