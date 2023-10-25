Нью-Йорк, США, 25 октября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Израильское руководство согласилось временно отложить наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских и американских официальных лиц.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщает газета, Израиль отложил наземную операцию, чтобы американские военные смогли перебросить системы ПВО в ближневосточный регион.

«Пентагон пытается развернуть в регионе почти дюжину систем противовоздушной обороны, в том числе для американских войск, несущих службу в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы защитить их от ракет. Официальные лица США до сих пор продолжают убеждать израильтян подождать до тех пор, пока эти части не будут размещены уже в конце этой недели», — сообщается в статье.

Как передавало ИА Регнум, американские военные советники не раз убеждали власти Израиля не начинать наземную операцию в секторе Газа, чтобы не повторять негативный опыт городских боёв во время иракской кампании самих США, отметив, что ЦАХАЛ следует ограничиться воздушными атаками и «точечными» рейдами. Об этом сообщил американский канал CNN.

Ранее в октябре, президент России Владимир Путин предупредил о последствиях возможной операции Израиля в Газе. По его словам, наземная операция с использованием тяжёлой техники в анклаве, которую Израиль планирует против ХАМАС, грозит обернуться серьёзными последствиями.

Как передавало ранее американское издание The New York Times, проведение Израилем наземной операции в секторе Газа приведёт к самым ожесточенным боям со времён Второй мировой войны. Также издание предсказало, что операция в анклаве может занять «несколько месяцев, если не годы», привести к «распространению войны на Ливан и Иран», большим потерям среди гражданского населения.