Москва, 25 октября, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Россия не будет уподобляться примеру Европарламента, который делит людей по нацистскому признаку и считает уехавших из России граждан «хорошими», а остальных — плохими. И точно Россия не будет придумывать особые, отличительные документы для тех, кто захочет стать гражданином РФ. Такой точкой зрения поделился в беседе с ИА Регнум член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

Иван Шилов, ИА Регнум

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила возможность ответных мер на решение Европарламента ввести «паспорта хороших русских». Так она назвала «паспорта демократии», о введении которых задумались в Европе, чтобы облегчить возможность получения документа оппозиционно настроенным гражданам России. Также Захарова сравнила его с «фолькслистом» — документом, играющим роль паспорта Третьего рейха, который в годы нацистской оккупации выдавали желающим сотрудничать с нацистской Германией. Она напомнила, что советские власти приравнивали его к измене Родины.

«Евросоюз всё больше становится похож на нацистскую Германию, он укушен Украиной и национализируется, как она. Можно вспомнить, как евреев обязывали носить звезду на одежде. И эта внутренняя сегрегация — делить людей на хороших и плохих — это полное забвение прав человека, за которые так выступала всегда Европа», — поделился Матвейчев.

По его оценке, сейчас апартеид пытаются устроить относительно русских в Европе. По мнению Матвейчева, удивительно, что люди не замечают, как всё больше откатываются к нацистско-фашистской идеологии.

«Но мы не будем уподобляться членам Европарламента и вводить подобные ответные меры ни по отношению к европейцам, ни к кому-то ещё. Россия, похоже, остаётся чуть ли не последним местом на планете, где свобода и права человека пока ещё не пустой звук. Поэтому мы не будем повторять у себя нацистские практики», — отметил Матвейчев.

С этим мнением согласился и директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. Он предложил не обращать большого внимания на несколько популистскую идею европейских политиков.

«Эти документы не имеют для нас большого значения. Это просто такая игра Европарламента для ощущения своей значимости. И они пытаются, скорее, привлечь не новых россиян к себе, а придумывают, как упростить процесс для тех, с кем они работают, кто уже живёт там. Нам от этого ни горячо ни холодно. Но эта мера, возможно, поможет выявить всех предателей в лицо, кто захотел изменить родине», — поделился Солонников.

Он напомнил замечание председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарёва, который счёл меру ЕП даже полезной, поскольку выдача так называемых «паспортов демократии» упростит выявление личностей, решивших обменять российское гражданство на европейское. Также Солонников отметил, что Россия никогда не отворачивается от своих граждан, «заблудших сыновей» и при этом никого насильно не заманивает, призывая обменивать гражданство.

«Мы ни от кого не отворачиваемся, и мы не призываем настойчиво приезжать к нам. Мы ко всем спокойно относимся, каждый делает свой выбор. И те же европейцы могли бы сами к нам приезжать, что-то решать о документах и возможностях для россиян, которые работают в Евросоюзе», — поделился эксперт.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ говорил, что не против, когда россияне пробуют свои силы в других странах, тем более что они всегда имеют возможность вернуться.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что покинувшие страну специалисты будут возвращаться по мере стабилизации в экономике. Он отметил, что Россия в целом «живёт неплохо» и развивается даже в условиях недружественной атмосферы. Он также отметил, что граждане вправе свободно выбирать, где им жить, Россия остаётся их родиной и всегда их ждёт.

Британская газета Financial Times 25 октября сообщила, что более 120 тыс. граждан, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись на родину.