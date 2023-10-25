Москва, 25 октября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. В ходе тренировки стратегических сил сдерживания России состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, сообщила 25 октября пресс-служба Кремля на своём сайте.

Гавриил Григоров/ТАСС Владимир Путин

Так, говорится в сообщении, с государственного испытательного космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

Кроме того, из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» выполнен пуск баллистической ракеты «Синева».

Также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.

Также 25 октября президент России Владимир Путин заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова о тренировке сил стратегического сдерживания. Президент наблюдал за тренировкой по видеосвязи. Он вышел на связь из ситуационного центра Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Путин 5 октября рассказал, что Россия провела успешные испытания ракет с ядерной установкой «Буревестник» и практически закончила работу над межконтинентальными ракетами «Сармат». Президент уточнил, что после решения бюрократических вопросов эти ракеты в скором времени встанут на боевое дежурство.