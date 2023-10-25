Москва, 25 октября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. В России будут сформированы ещё 49 полков в 2024 году, заявил 25 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё один армейский корпус, 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию планируется сформировать в следующем году», — сказал он.

Зампред Совбеза добавил, что такие меры планируется принять для безопасности страны. По его словам, ситуация в мире остаётся напряженной.

Также Медведев сообщил, что, по данным Минобороны РФ, с 1 января по 25 октября 2023 года в интересах Объединённой группировки войск на военную службу поступило практически 385 тысяч человек. Из них 305 тысяч человек — это военнослужащие, зачисленные по контракту, и около 80 тысяч человек — добровольцы.

Зампред Совбеза уточнил, что темпы отбора на контрактную службу существенно возросли. Каждый день контракт с вооружёнными силами заключают более 1,6 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу ранее информировал, что для подразделений, которые действуют в зоне спецоперации, сформировали девять резервных полков. Он отмечал, что абсолютно все ведущие подготовку этих полков офицеры-инструкторы имеют за плечами боевой опыт, в их числе имеются военные, которые получили ранения и приняли решение вернуться на службу.

5 октября в рамках дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что около 335 тыс. человек подписали контракты с Вооружёнными силами России за год. Кроме того, РФ по некоторым направлениям в разы увеличила выпуск техники и вооружений для СВО.