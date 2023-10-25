Грозный, 25 октября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Командиром нового батальона Министерства обороны в Чечне (имени шейха Мансура) станет Руслан Геремеев, сообщил 25 октября депутат Госдумы Адам Делимханов.

Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова Руслан Геремеев (в центре)

«Командиром нового батальона станет наш брат Руслан Геремеев. Он зарекомендовал себя как достойный представитель команды первого президента ЧР (Чеченской республики. — Прим. ред.), Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который мужественно и на высоком уровне выполняет любые поставленные задачи», — написал Делимханов в своём Telegram-канале.

Ранее о формировании в Чечне нового батальона Министерства обороны России, который будет носить имя шейха Мансура, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года на встрече с Кадыровым президент России Владимир Путин заявил, что командиры, которые принимают участие в спецоперации на Украине, уверены в бойцах из Чечни. Глава государства добавил, что его радуют хорошие контакты, которые сложились у чеченских бойцов с другими подразделениями.

В марте 2022 года Кадыров сообщал о ранении Геремеева, полученном в ходе боёв за освобождение Мариуполя. Геремеев, ранее награждённый орденом Мужества, служил в батальоне «Север», подразделении 141-го специального моторизованного полка внутренних войск МВД РФ имени Ахмата Кадырова.