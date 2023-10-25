Руслан Геремеев возглавил формируемый в Чечне батальон имени шейха Мансура
Грозный, 25 октября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Командиром нового батальона Министерства обороны в Чечне (имени шейха Мансура) станет Руслан Геремеев, сообщил 25 октября депутат Госдумы Адам Делимханов.
«Командиром нового батальона станет наш брат Руслан Геремеев. Он зарекомендовал себя как достойный представитель команды первого президента ЧР (Чеченской республики. — Прим. ред.), Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который мужественно и на высоком уровне выполняет любые поставленные задачи», — написал Делимханов в своём Telegram-канале.
Ранее о формировании в Чечне нового батальона Министерства обороны России, который будет носить имя шейха Мансура, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года на встрече с Кадыровым президент России Владимир Путин заявил, что командиры, которые принимают участие в спецоперации на Украине, уверены в бойцах из Чечни. Глава государства добавил, что его радуют хорошие контакты, которые сложились у чеченских бойцов с другими подразделениями.
В марте 2022 года Кадыров сообщал о ранении Геремеева, полученном в ходе боёв за освобождение Мариуполя. Геремеев, ранее награждённый орденом Мужества, служил в батальоне «Север», подразделении 141-го специального моторизованного полка внутренних войск МВД РФ имени Ахмата Кадырова.