Москва, 25 октября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Звезду телешоу «Кривое зеркало», юмориста Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали, сообщила 25 октября пресс-служба Дворца Культуры им. М. И. Калинина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео Валерий Пономаренко

«В связи с экстренной госпитализацией Валерия Пономаренко в концертной программе произошли изменения: состоятся сольные выступления Николая Бандурина», — говорится в сообщении.

Причины госпитализации не уточнялись.

Дуэт братьев-близнецов Александра и Валерия Пономаренко получил широкую известность в программе «Кривое зеркало».

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году брат Александр скончался. У Пономаренко был рак желудка. Болезнь внезапно проявилась летом 2021 года. Он сильно похудел и перенёс несколько курсов химиотерапии. С тех пор Валерий выступает в дуэте с Николаем Бандуриным.