Бали, Индонезия, 25 октября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. В Индонезии, на курортном пляже Пенимбанган острова Бали была обнаружена ампутированная человеческая нога. Об этом сообщает индонезийский портал Republika․co․id.

MADE NAGI/EPA/TASS

В публикации говорится, что нога была в пакете и обмотана бинтами. По заявлению местной полиции, она принадлежала пациенту, которому недавно провели ампутацию конечности в местной больнице.

По словам чиновника, части тела после операции обычно забирают члены семьи пациента. Также Геде Аном отметил, что среди местного коренного населения Бали существует традиция кремации человека и его частей. Однако, по его словам, утилизация человеческих останков на туристических пляжах недопустима.

«Мы все ещё расследуем обнаружение ноги. Ясно одно — медицинские отходы нельзя выбрасывать небрежно, особенно на пляж», — заявил представитель региональной службы минздрава И Ньоман Геде Аном.

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