Москва, 25 октября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. В 2024 году в Вооружённых силах России планируется сформировать ещё один армейский корпус и флотилию. Об этом 25 октября сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

По его словам, для эффективной защиты независимости и безопасности государства будет принят комплекс мер по расширению и укреплению Вооружённых сил РФ и увеличению их численности.

«В следующем году планируется сформировать ещё один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию», — сказал Медведев на совещании по комплектованию вооружённых сил.

Как передавало ИА Регнум, Медведев сообщил, что, по данным Минобороны РФ, с 1 января по 25 октября 2023 года в интересах Объединённой группировки войск на военную службу поступило практически 385 тысяч человек. Из них 305 тысяч человек — это военнослужащие, зачисленные по контракту, и около 80 тысяч человек — добровольцы. Зампред Совбеза уточнил, что темпы отбора на контрактную службу существенно возросли. Каждый день контракт с вооружёнными силами заключают более 1,6 тыс. человек.

Министр обороны России Сергей Шойгу 5 октября сообщил, что для подразделений, которые действуют в зоне спецоперации, сформировали девять резервных полков. Он отметил, что абсолютно все ведущие подготовку этих полков офицеры-инструкторы имеют за плечами боевой опыт, в их числе имеются военные, которые получили ранения и приняли решение вернуться на службу.

22 июня Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российские военные закончат формирование резервной армии и армейского корпуса к концу июня. Министр уточнил, что пять полков сформированы уже более чем на 60% и по технике, и по личному составу. Для формирования соединений на тот момент было поставлено 3786 единиц техники.

Глава Минобороны 3 июля заявил на селекторном совещании, что в рамках увеличения численности российских войск ведётся формирование органов управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковой армии и армейского корпуса. Шойгу уточнил, что параллельно идёт плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, а также подготовка военнослужащих и слаживание подразделений.