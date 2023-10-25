Москва, 25 октября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Здание Киевского вокзала в Москве временно закрыто из-за оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, сообщили 25 октября в Московской железной дороге.

Известия/Александр Казаков

Из здания эвакуировали пассажиров. На движение поездов ситуация в здании вокзала не влияет, поскольку доступ на платформы открыт через автомобильную парковку.

«В связи с проведением на Киевском вокзале Москвы оперативных мероприятий правоохранительными органами из здания были эвакуированы пассажиры, а сам вокзал временно закрыт. Проход на платформы осуществляется через парковку. Ведется информирование пассажиров», — сообщили в МЖД.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 3 сентября на Киевском вокзале объявили об эвакуации сотрудников и посетителей. Эвакуация проводилась из-за поступившего сообщения о минировании. Экстренные службы реагирования проверяли здание вокзала на наличие опасных предметов.

В июле 2023 года проверка в связи с поступившим сообщением о минировании проводилась в аэропорту Волгограда. Информация об угрозе взрыва поступила в редакцию одного из местных интернет-СМИ. Проверка показала, что сообщение о минировании оказалось ложным. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.