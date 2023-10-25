Санкт-Петербург, 25 октября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Автомобиль попал в озеро из кипятка, которое образовалось после прорыва трубы в Московском регионе Санкт-Петербурга. На помощь водителю пришли спасатели, сообщает 25 октября РЕН ТВ.

РЕН ТВ

Авария произошла на Бассейной улице. Кипяток залил несколько автомобилей. Водитель одного из них не смог выбраться самостоятельно и вызвал спасателей.

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В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что специалисты прибыли на место аварии и приступили к устранению повреждений, жителей попросили временно избегать опасной зоны. После прорыва подтоплено 3 тыс. квадратных метров, параметры горячего водоснабжения снижены в домах неподалёку.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале минувшего года автомобиль провалился в промоину с кипятком в Кировском районе Петербурга. В результате 63-летний водитель получил тяжёлые травмы и ожоги, позднее он скончался в больнице.