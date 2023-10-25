Ереван, 25 октября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в октябре не состоится. Об этом 25 октября сообщил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Александр Патрин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Такая встреча была предусмотрена. Но факт в том, что в октябре она не состоится. Предполагаю, причина в том, что президент Азербайджана не подтвердил своё участие», — сказал Пашинян.

Он добавил, что армянская сторона попытается получить разъяснения у европейских коллег. По его словам, Армения готова продвигаться в мирном процессе и надеется на то, что он будет продолжен.

Ранее спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что встреча Пашиняна, Алиева и председателя Евросовета Шарля Мишеля, запланированная на конец октября в Брюсселе, не состоится из-за нехватки времени.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что Россия готова оказать содействие в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией и может принять переговоры в Москве. Он отметил, что на повестке дня стоит подготовка мирного договора Баку и Еревана, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте.

Российский лидер 5 октября отметил, что руководство Армении официально признало Нагорный Карабах частью Азербайджана и это неизбежно вело к тому, что Баку установит контроль над регионом.

Он также напомнил, что осенью 2022 года в Праге прошла встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля. Армянская сторона признала территорию Азербайджана в границах Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах. Путин указал на то, что независимость Карабаха не признала даже Армения, что он считает странным.