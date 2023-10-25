Вашингтон, 25 октября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 25 октября в разговоре с журналистами отверг обвинения в оправдании действий радикального палестинского движения ХАМАС и заявил, что шокирован тем, как были интерпретированы его слова.

EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Я шокирован неверной интерпретацией некоторыми моего вчерашнего заявления в Совете Безопасности, исходя из которой я (якобы. — Прим. ред.) оправдывал акты террора ХАМАС в Израиле. Это не так. Это противоположно (моей позиции. — Прим. ред.)», — сказал Гутерриш.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 октября на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке Гутерриш осудил радикальное палестинское движение ХАМАС за атаку на Израиль и вместе с тем напомнил, что нападение произошло «не на пустом месте». Убийства, ранения и похищения мирных жителей нельзя оправдать, как нельзя оправдать и нанесение ракетных ударов по гражданским объектам, но следует помнить, что жители Палестины «на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», сказал генсек ООН.

Эти его слова вызвали резкую критику со стороны властей Израиля и некоторых западных политиков. Глава МИД Израиля Эли Коэн отказался встречаться с Гутерришем, а постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что генсек ООН должен немедленно покинуть свой пост, поскольку якобы «проявил непонимание» по вопросу о массовых убийствах детей, женщин и стариков. Кроме того, в Израиле сообщили о прекращении выдачи виз представителям ООН.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе. Их жертвами, по данным палестинских властей, стали уже более 6500 человек, в том числе более 2 тыс. детей.

Гибель сотен палестинцев в секторе Газа, в том числе после удара по одной из больниц, обернулась массовыми акциями протеста по всему миру, но ждать, что за этим последует серьёзная эскалация конфликта, перерастающая в большую ближневосточную войну, не стоит, отмечал ранее в разговоре с ИА Регнум старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь.