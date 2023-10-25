Москва, 25 октября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. На военную службу в 2023 году поступило почти 385 тыс. человек. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что, согласно данным Министерства обороны России, с 1 января по 25 октября 2023 года в интересах Объединённой группировки войск на военную службу поступило практически 385 тыс. человек. Из них 305 тыс. — это военнослужащие, зачисленные по контракту, и порядка 80 тыс. — добровольцы. Медведев уточнил, что темпы отбора на контрактную службу значительно возросли. Каждый день с Вооружёнными силами России заключают контракт более 1,6 тыс. человек, отметил он.

«Безусловно, каждый из наших военнослужащих заслуживает максимального уважения, им необходимо оказывать и в дальнейшем всю требуемую поддержку», — заявил зампред Совбеза России.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что доля обеспечения современным оружием в зоне проведения спецоперации доходит до 90%. Президент обращал внимание, что российские мужчины идут на фронт сознательно и добровольно, понимая, что могут отдать жизнь или получить тяжёлое ранение, защищая интересы Родины.

В Генеральном штабе Вооружённых сил России нет планов по проведению дополнительной мобилизации, заявил 3 октября министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства. Вооружённые силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции, этому обстоятельству во многом способствует твёрдая патриотическая позиция граждан России, активно идущих на военную службу, отметил Шойгу. Министр добавил, что ряд субъектов создал и продолжает комплектовать свои именные подразделения.

Шойгу 5 октября сообщил, что для подразделений Вооружённых сил России, которые действуют в зоне спецоперации, сформировали девять резервных полков. Абсолютно все ведущие подготовку этих полков офицеры-инструкторы имеют за плечами боевой опыт, в их числе имеются военные, которые получили ранения и приняли решение вернуться на службу, отметил глава Минобороны.

Шойгу уточнил, что в числе добровольцев высокомотивированные люди, которые готовы к выполнению боевых задач, многие из них завершили полугодовой контракт, однако вернулись в строй во второй и даже в третий раз.