Щёлково, Московская область, 25 октября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Житель Щёлково, 72-летний Михаил Макаров смог задержать напавшего на школьника грабителя, потому что прежде работал охранником. Об этом пенсионер рассказал 25 октября РЕН ТВ.

Кадр из видео

По словам мужчины, он ремонтировал свою «Оку», когда услышал истошный крик. Он увидел мальчика и молодого парня, который сначала медленно пошёл от ребёнка, а потом стал быстро убегать. Ребёнок пытался догнать мужчину, который выхватил у него смартфон, и тогда Михаил, не церемонясь, «среагировал как бывший охранник».

Он поставил грабителю подножку, а когда тот упал, не дал ему подняться и продолжить бегство. Пенсионер признался, что держать 35-летнего грабителя было тяжело, потом пришлось примерно 20 минут восстанавливать дыхание.

«Ему тридцать пять, а мне — семьдесят два. Ну, подбежали родители, вызвали полицию. В полиции сказали, что наряд будет позже. Я его не могу держать — пришлось ему пендаля пару раз дать», — рассказал Макаров.

Свой поступок пенсионер не считает геройством, по его словам, это «норма для мужика», так и должно быть.

По факту нападения на 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело о грабеже по части 2 статьи 161 УК РФ. Задержанный мужчина — местный житель, он был ранее судим.

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Как сообщало ИА Регнум, в МВД решили наградить жителя Щёлково, который пришёл на помощь ребёнку и задержал преступника.