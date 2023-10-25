Москва, 25 октября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила госсекретаря США Энтони Блинкена в цензуре за просьбу повлиять на телеканал «Аль-Джазира». Об этом представитель внешнеполитического ведомства написала в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Захарова удивилась просьбе госсекретаря к премьеру Катара заставить «смягчить риторику» катарского телеканала в контексте освещения палестино-израильского конфликта. Дипломат отметила, что, несмотря на запрет цензуры в штатах, Блинкену вовсе не мешает просить об этом главу иностранного государства, а обращаться к президенту США Джо Байдену с просьбой поменять редакционную политику американских СМИ по украинскому конфликту он вовсе и не думал.

«Когда, интересно, Блинкен обратится к президенту США с просьбой повлиять на CNN и «снизить громкость репортажей», например по Украине?» — написала Захарова.

О просьбе Блинкена сообщило Axios со ссылкой на свои источники. По данным издания, руководство США обеспокоено тем, что военные действия могут обостриться ещё сильнее из-за неоднозначного освещения конфликта «Аль-Джазирой».

Как сообщало ИА Регнум, американские военные советники убеждают власти Израиля не начинать наземную операцию в секторе Газа, чтобы не повторять негативный опыт городских боёв во время иракской кампании самих США. По мнению американцев, израильской армии следует ограничиться воздушными атаками и «точечными» рейдами, полагают американские советники.