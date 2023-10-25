Химки, Московская область, 25 октября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Рабочий получил серьёзные ожоги в школе в подмосковных Химках. Об этом 25 октября сообщил Telegram-канал «112».

Мария Девахина/РИА Новости

По его данным, 37-летний рабочий ремонтировал газонокосилку в школе на улице Горшина, в какой-то момент из неё разлилось топливо, которое воспламенилось.

Отмечается, что мужчину госпитализировали с 80% ожогами тела, за его жизнь сейчас борются врачи.

Соцсети. Кадр из видео Скорая

Как передавало ИА Регнум, в городе Малгобеке (Ингушетия) семилетнего ребёнка госпитализировали с серьёзными травмами лица после того, как в костре, возле которого он играл, сдетонировала батарея от телефона. Как рассказал собеседник агентства, у мальчика диагностировали сотрясение мозга, перелом носа, вдавленный перелом лобной кости и ожог обоих глаз. По предварительным данным, травмы ребёнок получил, когда играл на заднем дворе возле костра. В огне оказалась батарея от телефона, которая взорвалась. Осколки попали прямо в лицо мальчику.

Девятилетний мальчик попал в больницу в Новосибирске после того, как его мобильный телефон загорелся во время зарядки. Школьник 2014 года рождения на ночь подключил телефон к зарядному устройству и оставил возле кровати. Когда устройство внезапно загорелось, пламя перекинулось на матрас.