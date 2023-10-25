Москва, 25 октября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Россия изучает поступившие от США предложения по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, при этом к диалогу «в отрыве от всего происходящего» Москва не готова. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил 25 октября журналистам.

Гавриил Григоров/ POOL/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Он подтвердил, что от США получены предложения по вопросам стратегической стабильности в форме non-paper, то есть на бумаге, но в форме «неофициальной памятной записки». Ничего нового в американской позиции нет, она лишь сведена воедино.

Российская сторона ответит Вашингтону в должный момент, после спокойного изучения предложений. Говорить о форме ответа пока преждевременно, считать предложение каким-то возобновлением диалога нельзя, добавил дипломат.

«Они предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратстабильности и контролю над вооружениями, причём делать это в отрыве от всего происходящего. Мы к этому не готовы», — заявил Рябков.

Замминистра пояснил позицию России: без изменений глубоко фундаментального враждебного курса со стороны США просто невозможно вернуться к диалогу по стратегической стабильности, в том числе по теме Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и другим сюжетам, в том виде, как это практиковалось ранее.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на американское посольство в Москве сообщил, что США заявили о готовности возобновить диалог с Россией по выработке новых договорённостей в сфере контроля над вооружениями.

Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко заявил корреспонденту ИА Регнум, что для диалога России и США о стратегической стабильности нужно взаимное доверие, подкреплённое целым комплексом действий, например, регулярным обменом делегациями и выдачей виз. Он согласился с тем, что для Москвы неприемлем вариант, когда американцы сами определяют, о чём они разговаривают, а Россия просто ждёт, встав «по стойке смирно». Он добавил, что у России сейчас есть более важные задачи: спецоперация и взаимодействие в рамках многосторонних институтов (ООН и G20), а также предположил, что Москва выступит с неким встречным проектом, в котором помимо стратегического диалога будут ещё какие-то вещи.

Президент Владимир Путин 21 февраля объявил, что Россия не выходит из ДСНВ, но приостанавливает своё участие в нём. Это решение принято в связи с тем, что Вашингтон, не соблюдая договор, пытается давить на Москву и обвинять её в несоблюдении договора.