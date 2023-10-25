Рябков заявил, что РФ не готова к диалогу с США «в отрыве от происходящего»
Рябков: США предложили России возобновить диалог по стратегической стабильности
Москва, 25 октября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Россия изучает поступившие от США предложения по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, при этом к диалогу «в отрыве от всего происходящего» Москва не готова. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил 25 октября журналистам.
Он подтвердил, что от США получены предложения по вопросам стратегической стабильности в форме non-paper, то есть на бумаге, но в форме «неофициальной памятной записки». Ничего нового в американской позиции нет, она лишь сведена воедино.
Российская сторона ответит Вашингтону в должный момент, после спокойного изучения предложений. Говорить о форме ответа пока преждевременно, считать предложение каким-то возобновлением диалога нельзя, добавил дипломат.
«Они предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратстабильности и контролю над вооружениями, причём делать это в отрыве от всего происходящего. Мы к этому не готовы», — заявил Рябков.
Замминистра пояснил позицию России: без изменений глубоко фундаментального враждебного курса со стороны США просто невозможно вернуться к диалогу по стратегической стабильности, в том числе по теме Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и другим сюжетам, в том виде, как это практиковалось ранее.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на американское посольство в Москве сообщил, что США заявили о готовности возобновить диалог с Россией по выработке новых договорённостей в сфере контроля над вооружениями.
Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко заявил корреспонденту ИА Регнум, что для диалога России и США о стратегической стабильности нужно взаимное доверие, подкреплённое целым комплексом действий, например, регулярным обменом делегациями и выдачей виз. Он согласился с тем, что для Москвы неприемлем вариант, когда американцы сами определяют, о чём они разговаривают, а Россия просто ждёт, встав «по стойке смирно». Он добавил, что у России сейчас есть более важные задачи: спецоперация и взаимодействие в рамках многосторонних институтов (ООН и G20), а также предположил, что Москва выступит с неким встречным проектом, в котором помимо стратегического диалога будут ещё какие-то вещи.
Президент Владимир Путин 21 февраля объявил, что Россия не выходит из ДСНВ, но приостанавливает своё участие в нём. Это решение принято в связи с тем, что Вашингтон, не соблюдая договор, пытается давить на Москву и обвинять её в несоблюдении договора.