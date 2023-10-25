Вашингтон, 25 октября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Американские военные советники убеждают власти Израиля не начинать наземную операцию в секторе Газа, чтобы не повторять негативный опыт городских боёв во время иракской кампании самих США, передаёт 25 октября CNN со ссылкой на информированные источники.

Rizek Abdeljawad/XinHua/globallookpress

Израильской армии следует ограничиться воздушными атаками и «точечными» рейдами, полагают американские советники.

«Американские военные чиновники пытаются увести Израиль от того типа жестоких городских боёв, которые США вели против повстанцев в ходе войны в Ираке, чтобы израильтяне не увязли в кровавых битвах за каждый дом», — сказано в сообщении телеканала.

Между двумя военными кампаниями, прошедшей в Ираке и потенциальной — в Газе, есть много сходств, в частности наличие у противника подземных тоннелей и коммуникаций, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа, так как «скептически» оценивает планы армии. По этим данным, отложить операцию призывают Нетаньяху и власти США.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе. Его жертвами, по данным палестинских властей, стали уже более 6500 человек, в том числе более 2 тыс. детей.

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля лавируют и не принимают окончательного решения, заявил ранее в беседе с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под большим вопросом, прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.