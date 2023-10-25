Краснодар, 25 октября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Краснодаре нашли пропавшую 12-летнюю девочку, сообщили 25 октября в пресс-службе городского управления МВД.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Девочка нашлась. Она была обнаружена на улице Валерия Гассия», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. Девочку заметили школьные педагоги, которые привели её в полицию, где она в настоящее время дает объяснения, добавили там.

Накануне, 24 октября, школьница самостоятельно покинула учебное учреждение и перестала выходить на связь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пропавшего в Краснодаре двухлетнего мальчика нашли в сопровождении посторонней для него женщины. Полиция проводит проверку.

Ребёнок пропал накануне на улице 1 Мая, пока его мать находилась у банкомата. Спустя несколько часов полицейские, изучив записи с видеокамер, нашли ребёнка на улице 40-летия Победы в сопровождении неизвестной женщины.