Братислава, 25 октября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Премьер-министром Словакии официально назначен Роберт Фицо, глава победившей на парламентских выборах партии Smer. Трансляцию торжественной церемонии, состоявшейся 25 октября в президентском дворце в Братиславе, вёл портал tvnoviny․sk.

JAKUB GAVLAK/EPA/TASS Роберт Фицо

«Президент республики Зузана Чапутова назначила новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо», — сообщил глава департамента протокола президентской администрации.

Как сообщало ИА Регнум, Фицо, ранее трижды занимавший пост премьер-министра Словакии, возглавляет партию Smer, которая по итогам парламентских выборов в октябре 2023 года получила 42 из 150 мест в парламенте. С учётом двух партий, с которыми Smer достигла договорённости, новая коалиция контролирует 79 мест в парламенте.

В ходе предвыборной компании Фицо не раз заявлял, что в случае его возвращения к власти Словакия прекратит оказывать военную помощь киевскому режиму. Сразу после завершения выборов Чапутова отказалась согласовывать выделение очередной помощи Украине, сославшись на позицию победителей выборов и будущих министров.