Москва, 25 октября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Объём поставок в Китай целого ряда наименований российской продукции, в том числе нефти, газа, угля, электроэнергии и сельскохозяйственной продукции, растёт, заявил 25 октября на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном премьер-министр России Михаил Мишустин.

Павел Львов/РИА Новости

В частности, объём поставок сельхозпродукции за первые восемь месяцев 2023 года вырос почти вдвое, до 500 млрд рублей, отметил премьер.

«Наращиваем также кооперацию в промышленности, готовим новые совместные проекты, имеются и широкие возможности для взаимодействия в области сквозных технологий. Мы также ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетил Китай, принял участие в форуме «Один пояс — один путь», а также провёл ряд двусторонних встреч, в том числе с лидером КНР.

Достигнутый на сегодняшний день объём товарооборота России и Китая впечатляет, отметил президент во время этого визита. Россия и Китай планировали добиться объёма товарооборота в размере 200 млрд долларов к 2024 году, но этот показатель уже достигнут, напомнил Владимир Путин.

Кроме того, Путин рассказал, что Михаил Мишустин и Ли Цян подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года. Договорённости по этому вопросу были достигнуты ещё в марте 2023 года, напомнил президент. План взаимодействия России и Китая получился «конкретным и существенным», добавил глава государства.

Председатель КНР, в свою очередь, ранее отмечал, что энергетическое взаимодействие России и Китая является «образцом делового сотрудничества» и играет важную роль в обеспечении мировой энергетической безопасности.