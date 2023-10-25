Мадрид, 25 октября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике во время открытия испанского медиафутбольного турнира Kings League отвлёкся на мобильный телефон и упал в двухметровую яму, сообщает 25 октября Mundo Deportivo.

Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press Жерар Пике

После окончания мероприятия 36-летний испанец хотел подойти к зрителям, чтобы раздать автографы. В этот момент Пике отвлёк мобильный телефон, он не заметил яму, которая находилась перед зрительным залом, и провалился в неё.

По информации издания, бывший футболист «Барселоны» не получил травм и после падения продолжил раздавать автографы.

Как передавало ИА Регнум, в Южно-Сахалинске трое рабочих выжили после падения с высоты 17-го этажа. По предварительной информации, рабочие не погибли благодаря строительным лесам. Двое упали до четвёртого этажа, третий упал на землю. Причина падения пока не называется.