Рим, 25 октября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал отвратительным заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвавшего движение ХАМАС «освободителями».

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По его словам, слова Эрдогана «отвратительны и не способствуют деэскалации».

«Я предложу своему коллеге (главе МИД) Таяни направить официальный протест и вызвать посла Турции», — приводит слова вице-премьера его пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган в своём обращении обвинил Запад в поощрении безумия, которое угрожает Ближнему Востоку, а Израиль — в геноциде и нежелании исправлять сделанные ошибки. Он отметил, что израильские военные бомбят в секторе Газа школы, больницы, мечети и церкви, и призвал Тель-Авив не расширять атаки на мирное население.

К государствам и международным организациям турецкий лидер обратился с призывом поддержать инициативы, которые позволят прекратить боевые действия в Газе. Он также заявил, что напавшее на Израиль движение борется за освобождение палестинского народа.