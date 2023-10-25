Москва, 25 октября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что законодатели России будут правы, если начнут прорабатывать возможную реакцию на случай одобрения Европарламентом (ЕП) идеи о введении «паспорта хороших русских».

РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Она напомнила, что в годы нацистской оккупации лицам, которые хотели сотрудничать с администрацией Германии, предлагали подписать так называемый фолькслист.

За 80 лет ничего нового они не придумали, уточнила дипломат, пояснив, что Европарламент предложил ввести «паспорта хороших русских».

«То есть всем тем, кто бежал из России, Брюссель будет выдавать свои документы «маленьких помощников демократии». Но планы на них большие: владельцы «паспортов демократии» станут опорой ЕС после «победы Украины и поражения России, которые откроют окно возможностей для преобразования России в демократию», — написала официальный представитель МИД РФ в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что, согласно советскому законодательству, подписание фолькслиста квалифицировалось как измена родине и судилось по всей строгости правовых норм.

«Думаю, наши законодатели будут правы, если начнут прорабатывать возможную реакцию на случай одобрения Европарламентом подобных решений», — написала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что покинувшие страну специалисты будут возвращаться по мере стабилизации в экономике. Он отметил, что Россия в целом «живёт неплохо» и развивается даже в условиях недружественной атмосферы.

Позднее представитель Кремля подчеркнул, что России не по пути с теми, кто покинул страну и занял враждебную позицию. Остальные граждане вправе свободно выбирать, где им жить, Россия остаётся их родиной и всегда их ждёт.

Британская газета Financial Times 25 октября сообщила, что более 120 тыс. граждан, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись на родину.