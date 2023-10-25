Бишкек, 25 октября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В январе–сентябре текущего года товарооборот России и Китая вырос на 27%, до 16 трлн рублей. Об этом 25 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Бишкеке с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Иван Шилов ИА Регнум

«В прошлом году взаимный торговый оборот вышел на рекордный уровень. В январе–сентябре объём торговли увеличился еще на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — сказал Мишустин.

Он отметил, что эта цифра составила 16 трлн российских рублей, или 1 трлн 200 млрд китайских юаней.

Мишустин добавил, что Россия и Китай укрепляют сотрудничество в энергетической сфере. В частности, растут поставки российских нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай.

Кроме того, премьер-министр отметил, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции в январе–августе вырос почти в два раза: до 500 млрд рублей, или более 35 млрд юаней.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября президент России Владимир Путин рассказал, что Мишустин и Ли Цян на встрече в Бишкеке подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что ещё в марте 2023 года Москва и Пекин достигли определённых договорённостей в этом вопросе.

Ранее в этот же день президент РФ назвал впечатляющим достигнутый на сегодня объём товарооборота России и Китая. Путин отметил, что Москва и Пекин намеревались к 2024 году достичь объёма $200 млрд, и добавил, что объём в $200 млрд достигнут уже сейчас — с опережением графика.