Амман, 25 октября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Королева Иордании Рания 25 октября обвинила лидеров западных стран в «вопиющих двойных стандартах», отметив их нежелание осуждать израильские бомбардировки сектора Газа, жертвами которых стали тысячи мирных жителей.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«За последние пару недель мы стали свидетелями вопиющих двойных стандартов. Седьмого октября (в день начала обострения конфликта. — Прим. ред.) мир немедленно и недвусмысленно поддержал Израиль и его право на самооборону и осудил произошедшее нападение (со стороны ХАМАС. — Прим. ред). Но что мы видим в последние пару недель? Тишину», — сказала Рания в интервью CNN.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД Египта Самех Шукри в ходе выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН заявил, что Каир выступает за прекращение огня в секторе Газа без дополнительных условий. Министр выразил сожаление, что СБ ООН не может принять соответствующую резолюцию, и указал на двойные стандарты, которые наблюдаются с начала кризиса. Западные политики ведут себя так, «как будто народ Палестины не заслуживает усилий по защите», отметил он.

23 октября Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало комментарий, в котором отмечено, что Ближний Восток находится на «грани полномасштабной войны» из-за политики США, которая состоит в поддержке Израиля и применении двойных стандартов. США отклонили проект резолюции в СБ ООН о прекращении огня в регионе, таким образом «уничтожив даже небольшой шанс» на преодоление эскалации, а ЕС пытается «поддакивать» Вашингтону, заявили в Пхеньяне.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе. Их жертвами, по данным палестинских властей, стали уже более 6500 человек, в том числе более двух тысяч детей.

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля лавируют и не принимают окончательного решения, заявил в беседе с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под большим вопросом прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.