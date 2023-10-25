Королева Иордании обвинила Запад в двойных стандартах в секторе Газа
Амман, 25 октября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Королева Иордании Рания 25 октября обвинила лидеров западных стран в «вопиющих двойных стандартах», отметив их нежелание осуждать израильские бомбардировки сектора Газа, жертвами которых стали тысячи мирных жителей.
«За последние пару недель мы стали свидетелями вопиющих двойных стандартов. Седьмого октября (в день начала обострения конфликта. — Прим. ред.) мир немедленно и недвусмысленно поддержал Израиль и его право на самооборону и осудил произошедшее нападение (со стороны ХАМАС. — Прим. ред). Но что мы видим в последние пару недель? Тишину», — сказала Рания в интервью CNN.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД Египта Самех Шукри в ходе выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН заявил, что Каир выступает за прекращение огня в секторе Газа без дополнительных условий. Министр выразил сожаление, что СБ ООН не может принять соответствующую резолюцию, и указал на двойные стандарты, которые наблюдаются с начала кризиса. Западные политики ведут себя так, «как будто народ Палестины не заслуживает усилий по защите», отметил он.
23 октября Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало комментарий, в котором отмечено, что Ближний Восток находится на «грани полномасштабной войны» из-за политики США, которая состоит в поддержке Израиля и применении двойных стандартов. США отклонили проект резолюции в СБ ООН о прекращении огня в регионе, таким образом «уничтожив даже небольшой шанс» на преодоление эскалации, а ЕС пытается «поддакивать» Вашингтону, заявили в Пхеньяне.
Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе. Их жертвами, по данным палестинских властей, стали уже более 6500 человек, в том числе более двух тысяч детей.
Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля лавируют и не принимают окончательного решения, заявил в беседе с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под большим вопросом прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.