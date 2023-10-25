Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. МИД Израиля заявил, что число погибших граждан России во время эскалации палестино-израильского конфликта достигло 23, четыре человека пропали без вести. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства на своей странице в социальной сети.

Иван Батырев/ТАСС

Отмечается, что, согласно данным на 24 октября, в ходе эскалации погибли 250 граждан иностранных государств, 81 человек пропал без вести

«Россия. Двадцать три убиты, четверо пропали без вести», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. В результате обострения конфликта порядка 1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома.

Минздрав Израиля 22 октября сообщил о 5431 раненом в результате атак ХАМАС.

Со своей стороны, минздрав Палестины 25 октября сообщил, что число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс., пострадали более 17,4 тыс. человек.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов 20 октября сообщил, что подтверждена гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имели гражданство Израиля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту, но решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.