Миасс, Челябинская область, 25 октября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в Миассе Челябинской области мужчина на улице избил ребёнка, сообщили 25 октября в региональном главном управлении СКР.

Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения

Ранее в соцсетях разместили видео, на котором мальчики перебегают дорогу в Миассе перед едущим автомобилем. Машина остановилась, водитель догнал детей и толкнул одного из мальчиков.

В результате ребёнок упал на асфальт, а водитель ударил его по лицу и начал пинать ногой ногой, после чего ушёл. В прокуратуре отметили, что инцидент с третьеклассником произошёл 24 октября.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулигнанство». Личность лица, совершившего преступление, установлена, он был допрошен в качестве подозреваемого.

Как сообщало ИА Регнум, следователи приступили к проверке информации о предполагаемой травле подростка в хоккейной школе «Молот» в Перми. В Сети появились видеокадры с потасовкой подростков в раздевалке спортивной школы. Один из мальчиков удерживал другого, тот кричал и сопротивлялся.

Подростки избили ребёнка в социальном приюте «Асылташ» в Набережных Челнах. После прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело о халатности. В руководстве учреждения заявили, что дети таким образом играли.