Куала-Лумпур, 25 октября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Великобритания остались в меньшинстве в своей позиции по израильско-палестинскому конфликту, всё больше государств мира поддерживают народ Палестины. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамед Сабу на стадионе «Аксиата» в Куала-Лумпуре, на котором собрались порядка 20 тысяч человек для участия в акции в поддержку народа Палестины.

Hasan Mrad/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Люди во всём мире встают на защиту палестинского дела. Сейчас лишь США и Великобритания поддерживают Израиль, в то время как другие европейские страны и неправительственные организации встают на защиту палестинского народа», — приводит малайзийское новостное агентств Bernama слова Сабу.

Как сообщает издание, малайзийский политик Мохамад Хаса на митинге заявил, что мировые державы всё ещё поддерживают израильский режим, в связи с этим Малайзия под руководством премьера Анвара Ибрагима должна заставить всех услышать её голос и призвать международное сообщество и Организацию Объединенных Наций принять меры, чтобы положить конец зверствам в Палестине.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами.

Российский лидер добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении. Кроме того, он сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и назвал такие действия неприемлемыми.

Он заявил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.