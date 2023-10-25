Санкт-Петербург, 25 октября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. В Петербурге сотрудники полиции задержали гражданина, проломившего пол в квартире и похитившего деньги и драгоценности на общую сумму почти в 230 тысяч рублей.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Утром 24 октября в полицию Красносельского района поступила информация о том, что около 06:50 неизвестный, проломив пол на кухне первого этажа, проник в квартиру дома 27 по улице Здоровцева и похитил оттуда 1213 долларов США, 85 Евро и ювелирные изделия — на общую сумму 229 108 рублей», — рассказали в городском управлении МВД.

58-летний подозреваемый был задержан с поличным уже два часа спустя. Похищенное было у него изъято. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». В полиции выясняют, был ли задержанный ранее причастен к другим правонарушениям.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее в октябре 2023 года польские СМИ сообщали, что сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, который, притворяясь манекеном, обокрал несколько магазинов в торговом центре в Варшаве. Перед закрытием ТЦ мужчина неподвижно вставал около одной из витрин, дожидаясь, пока посетители и продавцы уйдут.

Также в октябре 2023 года ИА Регнум сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный мужчина на самокате и в капюшоне подъехал к актёру «Уральских пельменей» Сергею Ершову и бросил ему под ноги рюкзак, украденный у артиста неделю назад. Это произошло ночью, когда Ершов приехал к своему дому. Актёр из-за темноты не смог рассмотреть лицо мужчины. В рюкзаке был сценарий для нового сериала СТС, рассказал ИА Регнум сам артист.