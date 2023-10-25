Новокузнецк, Кемеровская область, 25 октября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Полицейские задержали жителя Новокузнецка, который выстрелил из охотничьего ружья из окна своей квартиры. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области.

ГУ МВД России по Кемеровской области

Инцидент произошёл на первом этаже жилого дома по проспекту Курако. В 08:00 (04:00 мск) поступило сообщение о выстреле. Полицейские и сотрудники Росгвардии оцепили территорию дома и установили, из какой квартиры был произведён выстрел.

Отмечается, что жильцы сначала не откликались, но в результате переговоров открыли дверь. 57-летний хозяин квартиры был задержан.

«Мужчина, имеющий явные признаки сильного алкогольного опьянения, признался, что открыл окно и выстрелил на улицу в направлении двора, но не смог объяснить мотивов своего поступка», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Оперативники изъяли гладкоствольное охотничье ружьё 20-го калибра, которым хозяин владел законно, а также порох, дробь и самодельный нож.

Задержанный доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, мужчина устроил стрельбу в кафе в городе Миассе Челябинской области. Он вступился за одну из женщины, которые начали выяснять отношения в кафе, а затем продолжили ссору на улице. Мужчина достал из внедорожника карабин «Сайга» и произвёл неприцельные выстрелы в землю. В результате двое посетителей кафе получили огнестрельные ранения, пули рикошетом попали одному в грудь, а другому — в ногу, их доставили в больницу.

Мужчина после инцидента скрылся, но затем его задержали. Следователи возбудили уголовное дело по по статье «Хулиганство». Оружие изъяли, установлено, что у владельца оно находится легально.