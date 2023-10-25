Щёлково, Московская область, 25 октября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Полиция наградит пенсионера из Щёлково, который задержал напавшего на школьника грабителя. Об этом сообщила 25 октября начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Кадр из видео

Злоумышленник выхватил мобильный телефон у 11-летнего мальчика, который шёл домой из школы, и попытался скрыться. На помощь ребёнку пришёл 72-летний мужчина, который на улице чинил свой автомобиль. Он опрокинул убегавшего грабителя на землю и удерживал его до прибытия полицейских.

«Начальником подмосковного главка принято решение о награждении мужчины, который не остался равнодушным и оказал содействие сотрудникам полиции в задержании злоумышленника», — сказала Петрова.

Напавшим на мальчика оказался неоднократно судимый местный житель. Его доставили в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Пенсионер Михаил Макаров рассказал, что услышал истошный крик ребёнка. Навыки охранника помогли мужчине справиться с грабителем.

«Я же не буду с ним «здрасьте» и «пожалуйста», там, «что вы хотели» и прочее. Я тут же среагировал, как бывший охранник», — рассказал Макаров РЕН ТВ.

Он признался, что потом минут 20 пришлось отдыхать от потасовки с 35-летним мужчиной, восстанавливать дыхание. В полицию вызвали родители мальчика. По словам пенсионера, прийти на помощь в такой ситуации — это «норма для мужика».

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Как сообщало ИА Регнум, инцидент с попыткой ограбления мальчика в Щёлково попал на видео. Пожилой водитель пошёл наперерез грабителю и сделал ему подножку, а затем удерживал его, не давая сбежать.