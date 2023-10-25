Нью-Йорк, США, 25 октября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Голосования по резолюциям США и России в СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и Газы состоится 25 октября в 22:00 мск, сообщило постпредство Бразилии, председательствующее в Совбезе.

Thomas Koehler/globallookpress

«Следуя просьбе США, мы назначим голосование по проекту резолюции по ситуации на Ближнем Востоке на 15:00 (22:00 мск)», — сообщило постпредство, добавив, что вслед за голосованием по американскому проекту пройдёт голосование по резолюции России.

Накануне на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя заявил, что Россия не поддержит проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту, так как там нет призыва к прекращению огня. По его словам, Москва подготовила альтернативный проект.

В новом проекте резолюции РФ по Ближнему Востоку содержится призыв к немедленному прекращению огня. Кроме того, в нём осуждается нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям в Газе.

Также в российском проекте содержится призыв немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора, призыв организовать гуманитарные паузы и гумкоридоры, а также призыв к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября СБ ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Документ поддержали лишь пять стран, шесть воздержались. Против проекта российской резолюции выступили США, Великобритания, Франция и Япония. Таким образом, резолюция не набрала необходимые девять голосов.

Российский постпред при ООН подчеркнул, что голосование в СБ всемирной организации по ситуации в секторе Газа было очень показательным. Делегации стран Запада, отклонив резолюцию, поставили крест на ожиданиях всего мира, что СБ ООН сможет остановить кровопролитие в зоне палестино-израильского конфликта, сказал Небензя.