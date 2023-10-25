Москва, 25 октября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Правительство ФРГ назвало призывы к отставке генсека ООН Антониу Гутерриша неуместными. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан

«Сейчас ситуация очень напряжённая, она волнует нас всех. И у меня нет ощущения, что такие требования об отставке в настоящий момент уместны… Генеральный секретарь, конечно, пользуется доверием правительства ФРГ», — приводит слова Хебештрайта агентство.

Как передавало ИА Регнум, постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Гутерриш должен немедленно покинуть свой пост. По его словам, генсекретарь ООН, который проявляет «непонимание» по поводу массовых убийств детей, женщин и стариков, не способен возглавлять ООН. Эрдан также добавил, что Израиль прекратит выдавать визы представителям ООН из-за позиции Гутерриша.

Как сообщалось ранее, глава МИД Израиля Эли Коэн отказался встречаться с генсеком ООН из-за его позиции по израильско-палестинскому конфликту. Коэн подчеркнул, что после атаки ХАМАС 7 октября не осталось места для «сбалансированного подхода».