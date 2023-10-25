Краснодар, 25 октября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Пропавшего в Краснодаре двухлетнего мальчика нашли в сопровождении посторонней для него женщины. Полиция проводит проверку, сообщает 25 октября пресс-служба городского УМВД.

Unsplash/Meghan Holmes

Ребёнок пропал накануне на улице 1 Мая, пока его мать находилась у банкомата. Спустя несколько часов полицейские, изучив записи с видеокамер, нашли ребёнка на улице 40-летия Победы в сопровождении неизвестной женщины.

Правоохранители вернули мальчика родителям и стали выяснять мотивы женщины. С ребёнком всё в порядке.

«Женщина пояснила, что она искала его мать, хотела оказать помощь в поиске родителей», — рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Магадане полиция искала семилетнюю девочку, которая не вернулась домой из школы. Выяснилось, что школьница была у подруги.

В августе в Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка, о её исчезновении заявила мать. Девочку нашли с помощью камер видеонаблюдения — она находилась на станции техобслуживания, куда её привёл сожитель матери. Мужчина распивал спиртное с работающим там приятелем.

В июле в Тыве со двора частного дома пропал четырёхлетний мальчик. За ним не уследил родственник, отвлёкшийся на работы по хозяйству. Ребёнка нашли ночью в лесу в 2,5 км от села и передали медикам.