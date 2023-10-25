Москва, 25 октября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий положения о выборах президента России. Об этом 25 октября сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, законом уточняются положения о фото− и видеосъёмке на избирательных участках. Так, её смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законодательством.

Недопустимо также нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. Кроме того, обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, содержащихся в списках избирателей и иных документах.

Ко второму чтению законопроекта были внесены поправки, призванные обеспечить голосование на выборах президента в регионах, в которых объявлено военное положение.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправку, согласно которой Центральная избирательная комиссия может установить особенности подготовки и проведения выборов президента РФ в период действия на части территории страны военного положения.

Согласно поправке, если военное положение введено на части территории страны, то выборы главы государства на этой части территории могут проводиться в соответствии со ст. 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В ней установлены детали проведения выборов, референдума при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя законопроект, отметил, что особенная ситуация в новых регионах требует дополнительных законодательных инициатив и решений.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что Госдума в соответствии с законом должна назначить в конце года дату президентских выборов и только после этого можно будет говорить об участии в них. Выборы президента России состоятся в марте 2024 года.