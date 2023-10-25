Москва, 25 октября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Россия может потерять свою идентичность, если мигранты будут доминировать в обществе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи со студентами Московского педагогического государственного университета.

Иван Шилов ИА Регнум

«Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», — приводят его слова на сайте Московской патриархии.

Патриарх отметил, что демографическая ситуация в стране сложная, поэтому появляются мигранты, чтобы общество и экономика могли развиваться.

«Вначале они выглядят как совсем чужие, иностранцы. Не умеют говорить, потом немножко начинают общаться по-русски, а потом женятся на русских, прописываются, становятся гражданами», — пояснил он.

По его словам, в этом не должно быть ничего плохого, однако есть риски: такого рода люди не становятся близки ни по вере, ни по культуре.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по миграционной политике призвал контролировать ситуацию с мигрантами, в том числе выявлять нелегалов и правонарушителей.

В мае 2023 года в МВД РФ предложили упразднить действующий в сфере надзора за пребыванием в стране иностранцев государственный контроль и ввести вместо него новый институт административного контроля.

В июне 2023 года в ФСБ сообщили, что сотрудники службы совместно с работниками МВД пресекли канал легализации иностранных граждан в России. В рамках возбуждённого уголовного дела были задержаны организатор противоправной деятельности и его пособники — шесть граждан России.