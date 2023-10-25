Москва, 25 октября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Китай продолжит выстраивать свои отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе встречи с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом, сообщает китайское агентство Xinhua.

Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель республики также отметил, что надеется, что американские власти будут руководствоваться теми же принципами, что и китайская сторона.

«Политика КНР в отношении США всегда заключалась в том, чтобы придерживаться взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китай продолжит работать в этом направлении и надеется, что США также будут двигаться навстречу Китаю», — приводит слова председателя Си Центральное телевидение Китая.

Ранее китайский лидер заявил, что способность Китая и США правильно сосуществовать имеет решающее значение для мира и развития во всём мире. Председатель КНР подчеркнул, что Китай готов надлежащим образом решать разногласия, сообща отвечать на глобальные вызовы, идти к успеху и общему процветанию, приносить пользу обеим странам и всему миру.

Как передавало ИА Регнум, в начале октября Си Цзиньпин в ходе встречи с делегацией американских сенаторов в Пекине подчеркнул, что Китай и США должны стабилизировать и вывести на новый уровень китайско-американские отношения.