Москва, 25 октября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы трёх бригад ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом 25 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 58-й, 72-й и 128-й бригад ВСУ около города Угледара и населённых пунктов Урожайное и Старомайорское в ДНР.

«Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк и три автомобиля», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября Конашенков сообщил, что за сутки потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 110 человек. Российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах Угледара, Никольского и Новомихайловки (ДНР).

Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 125 человек, за сутки были отбиты 11 атак противника. На донецком направлении было уничтожено более 235 военнослужащих противника и склад боеприпасов.