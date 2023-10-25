Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Израиль с начала эскалации задержал на Западном берегу более 930 разыскиваемых лиц, в том числе свыше 600 связанных с ХАМАС. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ATEF SAFADI/EPA/TASS

По её данным, с начала войны было арестовано свыше 930 разыскиваемых лиц, около 608 человек, связанных с палестинским движением ХАМАС.

Отмечается, что в ночь на 25 октября были проведены дивизионные операции по противодействию терроризму.

Как передавало ИА Регнум, представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные убили в секторе Газа командира одного из батальонов ХАМАС Тайясира Мубашира. Он добавил, что в прошлом Мубашир командовал военно-морскими силами ХАМАС и занимал ряд позиций в цепочке производства оружия. По информации ЦАХАЛ, Мубашир был родственником некоторых высокопоставленных членов ХАМАС, включая военного командира Мохаммеда Ад-Дейфа. В движении он курировал атаки против Израиля.

ЦАХАЛ 24 октября сообщил, что за сутки были поражены свыше 400 объектов и ликвидированы многие члены ХАМАС. При этом истребители израильской армии нанесли удары по десяткам объектов инфраструктуры и плацдармам палестинского движения. В результате удара были убиты заместители командиров батальонов Шати, Нусейрат и Фуркан.